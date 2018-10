A Suíça decidiu suspender de forma temporária as entregas de peças de reposição de armas à Arábia Saudita, em razão do caso Khashoggi, informaram nesta quarta-feira as autoridades federais.

Desde 2009, a Suíça não autoriza as exportações de material de guerra para Riad, exceto peças de reposição, munições e armas curtas.

Mas "após o caso Khashoggi", o governo decidiu nesta quarta-feira "suspender as entregas de peças de reposição para as armas na Arábia Saudita", explicou à AFP o porta-voz do secretário de Estado para a Economia (Seco), Fabian Maienfisch, confirmando a informação da agência suíça ATS.

"É uma medida temporária", e o governo "observará o que acontecerá no futuro e poderá, talvez, modificar sua decisão".

Jamal Khashoggi, um jornalista saudita que colaborava com o jornal Washington Post, foi assassinado por um comando saudita no consulado de seu país em Istambul, ao qual compareceu para tratar dos documentos para se casar com sua noiva turca.

* AFP