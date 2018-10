Um suspeito de tráfico de drogas morreu neste sábado (26) após levar um tiro na cabeça durante um confronto com a Polícia Militar no bairro São Paulo, em Navegantes. Outros dois homens foram presos na operação.

A vítima foi identificada como Andrei Kaiper Dos Santos, de 26 anos. Segundo informações do 25º Batalhão da PM, uma denúncia dizia que três membros de uma facção catarinense estavam reunidos numa casa no Beco da Jô com armas drogas, onde planejavam um assalto na cidade vizinha Penha.

Os agentes foram até o local e, segundo relata a ocorrência policial, viram que o portão estava entreaberto. Kaiper então teria percebido a chegada dos policiais, corrido para dentro da casa e disparado vários tiros contra a guarnição. A equipe tática revidou e atingiu o suspeito.

A ocorrência afirma que "após o confronto houve a necessidade de retirar a arma da posse de Andrei, pois ele ainda apresentava sinais de vida e haviam outros suspeitos no teatro de operações" e que "foi acionado a equipe de bombeiros para prestar apoio para o individuo alvejado, a qual constatou ausência de sinais vitais".

No entanto a informação dos bombeiros é que Kaiper foi encontrado sentado no chão já morto, apresentando perfuração no crânio e "exposição de massa encefálica".

Conforme a Polícia Militar, Andrei possuía histórico por roubo, latrocínio tentado e tráfico de drogas. Com ele, foi apreendido um revólver 38. Em buscas no terreno da residência, foram encontradas algumas porções de maconha e haxixe, além de R$ 85 em espécie.

Os outros dois suspeitos não saíram ilesos e não ofereceram resistência. Eles foram conduzidos à Polícia Civil de Itajaí.