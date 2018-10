Representantes dos talibãs se reuniram na sexta-feira no Catar com o enviado americano para a paz no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, na primeira confirmação oficial de um encontro entre os dois lados, anunciou o grupo insurgente neste sábado.

Contactada pela AFP, a embaixada dos Estados Unidos no Afeganistão se recusou a comentar as informações.

Khalilzad, ex-embaixador em Cabul, Bagdá e as Nações Unidas, foi nomeado em setembro passado para o cargo.

Uma primeira reunião anunciada na imprensa e nunca negada pelas partes foi realizada em Doha, em junho, após um cessar-fogo de três dias sem precedentes entre as forças de segurança afegãs e os talibãs.

Mas as esperanças de paz duraram pouco e a violência recomeçou.

Falou-se "de um fim pacífico para a invasão do Afeganistão", afirma o comunicado.

A delegação talibã observou que a presença de forças estrangeiras é "um grande obstáculo para uma paz real", acrescenta a nota.

Segundo os talibãs, os dois lados "concordaram em continuar com essas reuniões".

Khalilzad retornou a Cabul neste sábado, após uma primeira visita no domingo passado ao Afeganistão, onde iniciou uma série de viagens que o levou ao Paquistão, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

