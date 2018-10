Pelo Twitter, o presidente da República, Michel Temer, agradeceu ao presidente russo Vladimir Putin pela decisão de reabrir o mercado para carnes suína e bovina do Brasil, nesta quarta-feira, 31. "A Rússia reabriu o mercado de carnes bovina e suína para o Brasil. Agradeço ao Presidente Putin, com quem falei dias atrás sobre esse assunto, pela colaboração comercial com nosso país", escreveu Temer.

A informação foi dada primeiramente pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que está em Dubai, nos Emirados Árabes. Maggi segue em missão rumo à China, onde participará de evento em Xangai.

Em vídeo, o ministro da Agricultura agradeceu a Temer por ter "se empenhado pessoalmente e a todos os produtores e frigoríficos", além de seu time no ministério e à equipe diplomática no mercado russo. "É difícil abrir mercado, fácil perder mercado, muito mais difícil reconquistar os mercados. Então, estamos todos muito felizes hoje", afirmou.

O embargo russo se deu em 2017 por causa da presença de ractopamina em produtos de origem animal oriundos de quatro plantas frigoríficas do Brasil.

A ractopamina, que não causa danos à saúde, é uma substância permitida no Brasil, mas proibida na Rússia.