O presidente Michel Temer encaminhou ao Senado Federal a indicação do nome do diplomata Paulo Fernando Dias Feres para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República de Belarus. O nome do diplomata deve ser apreciado e aprovado pelo Senado para ser confirmado no cargo. A mensagem comunicando a indicação do nome do ministro está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 25.