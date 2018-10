O presidente Michel Temer está reunido no início da noite deste domingo, 28, com seis ministros e aliados no Palácio da Alvorada, em Brasília, onde aguarda o resultado das eleições presidenciais. Temer vai fazer um pronunciamento quando houver a divulgação oficial do resultado e pretende telefonar para o presidente eleito.

Estão reunidos com o presidente os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional), Carlos Marun (Secretaria de Governo), Moreira Franco (Minas e Energia), Gustavo Rocha (Direitos Humanos) e Alberto Beltrame (Desenvolvimento Social), além do deputado federal Heráclito Fortes (DEM-PI).

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estima divulgar o resultado matemático da eleição presidencial até as 21h. Eleito governador do Distrito Federal com quase 70% dos votos válidos, o advogado Ibaneis Rocha (MDB) ligou para Temer, que o parabenizou pela "expressiva vitória". Ibaneis venceu o atual governador do DF, Rodrigo Rollemberg (PSB).