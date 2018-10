O presidente Michel Temer viajou nesta quinta-feira, 25, para São Paulo, onde permanecerá até o próximo domingo, 28, quando retorna a Brasília, após registrar seu voto no segundo turno das eleições. De acordo com a assessoria, Temer terá apenas agendas privadas na cidade.

No domingo, após o resultado da eleição, Temer deverá telefonar para o vencedor e fazer um pronunciamento parabenizando o seu sucessor, como é de praxe. Assim como ocorreu no primeiro turno, o Palácio do Planalto terá um centro de tratamento de incidentes que funcionará no próximo domingo para que o governo acompanhe de perto a segunda etapa da eleição.

Os ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sergio Etchegoyen, e da Secretaria de Governo, Carlos Marun, foram escalados para fazer o monitoramento ao longo do dia. Após o término da votação, os ministros devem seguir para o Palácio do Jaburu ou da Alvorada, no início da noite, para se reunir com Temer. De lá, acompanharão juntos a apuração do resultado das urnas eletrônicas.