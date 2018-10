A primeira-ministra britânica Theresa May vai comparecer nesta segunda-feira ao Parlamento para informar aos deputados sobre o estado das negociações do Brexit, anunciou o porta-voz do governo, após o fracasso das negociações de domingo em Bruxelas.

"A primeira-ministra vai informar a Câmara (dos Comuns) mais tarde" sobre as negociações, disse o porta-voz durante um encontro com os jornalistas.

Negociadores britânicos e europeus realizaram uma intensa rodada de conversações no fim de semana em Bruxelas, a princípio destinada a desbloquear o principal obstáculo na negociaçõe do Brexit, a questão da fronteira irlandesa.

Mas o encontro terminou no domingo sem resultados.

O porta-voz de May explicou que a UE continua insistindo na possibilidade de estabelecer uma fronteira alfandegária entre a província britânica da Irlanda do Norte e a ilha da Grã-Bretanga, algo inaceitável para alguns deputados da maioria, principalmente o pequeno partido norte-irlandês DUP, que com 10 parlamentares é fundamental para a base de apoio do governo de May.

O DUP, no entanto, considerou nesta segunda-feira "provavelmente inevitável" que o Reino Unido abandone a UE sem um acordo.

Mas o porta-vos de May tenta manter a calma: "Queremos e temos a confiança de obter um acordo este outono", disse.

* AFP