O técnico Tite convocou na manhã desta sexta-feira (26) os jogadores para os amistosos da Seleção Brasileira diante de Uruguai e Camarões. As partidas serão realizadas em Londres, nos dias 16 e 20 de novembro, respectivamente. Serão as últimas apresentações da equipe nacional em 2018.

Devido à proximidade com o fim do Brasileirão, o único atleta que atua em território nacional convocado foi Dedé, do Cruzeiro. O time de Mano Menezes foi campeão da Copa do Brasil e não está envolvido em disputas importantes no campeonato de pontos corridos.

Confira os atletas convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Brazão (Cruzeiro)

Ederson (Manchester City)

Defensores

Danilo (Manchester City)

Dedé (Cruzeiro)

Fabinho (Liverpool)

Filipe Luis (Atlético de Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Pablo (Bordeaux)

Meias

Allan (Napoli)

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Paulinho (Guanghzou Evergrande)

Coutinho (Barcelona)

Walace (Hannover 96)

Atacantes

Douglas Costa (Juventus)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar (PSG)

Richarlison (Everton)

Willian (Chelsea)