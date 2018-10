A manhã desta quarta-feira (10) iniciou com trânsito lento em determinados trechos do trânsito da Grande Florianópolis.

Quem precisa trefegar pela região de São José e Palhoça, sentido Joinville, devem enfrentar cerca de seis quilômetros de lentidão do km 215 ao km 209 da BR-101, às 7h40min, conforme informações da Arteris Litoral Sul.

Na Ilha, a rua Madre Benvenuta, no bairro Santa Mônica, está com quatro cruzamentos fechados. Os cones permanecerão na via durante um período de 30 dias para avaliação junto a população de acordo com a Prefeitura de Florianópolis.

Cones irão permanecer no local por um período de 30 dias segundo a prefeitura Foto: Prefeitura de Florianópolis / Divulgação

O objetivo, segundo a prefeitura, é dar mais fluidez ao trânsito.

