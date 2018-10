As primeiras horas da manhã desta quarta-feira (31) já registram trânsito lento em trechos das rodovias da Grande Florianópolis.

Ilha

Na Via Expressa Sul (SC-401), próximo à Creche Hassis, apenas a pista da direita está liberada para o tráfego. A pista central e da esquerda estão temporariamente bloqueadas no km 32. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o trânsito no local está sendo desviado em função de pedregulhos que caíram na via após um caminhão passar pelo local.

A previsão, de acordo com a PMRv, é que a retirada dos materiais comece a ser realizada após as 8h.

Rodovias federais

Em São José e Palhoça, há lentidão na pista sentido Joinville. Do km 215 ao 209 da BR-101, há cerca de seis quilômetros de lentidão resultado do fluxo intendo de veículos. As informações são da Arteris Litoral Sul, empresa concessionária da rodovia federal, referente às 06h50min desta quarta.

Na BR-282, sentido Florianópolis, a queda de um motociclista resulta em congestionamento no local.

