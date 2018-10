O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN) divulgou o primeiro boletim relativo ao segundo turno das Eleições 2018. Nas primeiras duas horas de votação deste domingo, 28, foram contabilizadas 20 ocorrências, das quais 10 se trataram de urnas substituídas nos seguintes municípios: Boa Saúde, Ceará-Mirim, Natal (1ª zona), Jucurutu, Nova Cruz, Parnamirim, Macau, Mossoró e Parazinho.

Quanto a ocorrências policiais, até o momento, não houve nenhum registro. A votação é considerada tranquila por agentes de Segurança Pública e representantes da Corte Eleitoral.

No Rio Grande do Norte, deverão ir às urnas neste segundo turno 2.373.619 eleitores. Eles estão distribuídos em 7.791 seções eleitorais. Para a votação, foram disponibilizadas 9.240 urnas eletrônicas entre os 1.531 locais de votação espalhados pelo estado. Todos os 167 municípios potiguares realizam as votações deste domingo através da identificação biométrica.

A Seção de Tecnologia e Informação do TRE/RN estima que o resultado do pleito deste domingo deverá ser encerrado por volta das 20h (horário de Brasília).