O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), desembargador Ricardo Roesler, se reuniu na manhã desta segunda-feira com o candidato ao governo Comandante Moisés (PSL) e com o representante jurídico da coligação de Gelson Merisio (PSD), Alessandro Abreu. Merisio não compareceu porque está se recuperando de uma forte gripe.

No encontro, Roesler agradeceu a atuação das duas chapas para a tranquilidade da campanha e da votação no primeiro turno, pediu a colaboração para que a situação se repita nesta última semana antes do segundo turno e reforçou a lisura e segurança da urna eletrônica e dos sistemas da Justiça Eleitoral.

O presidente do tribunal também convidou os candidatos a acompanharem nesta terça uma udiência pública para preparar as urnas para o segundo turno e para mostrar o funcionamento correto dos equipamentos. A ação ocorre às 9h na Conab, em São José.

