O presidente Donald Trump acusou mais uma vez os meios de comunicação de gerar divisão e ódio no país, depois de um fim de semana de luto pelo ataque contra uma sinagoga na Pensilvânia que causou a morte de onze pessoas.

"As Fake News estão fazendo tudo em seu poder para culpar os Republicanos, os Conservadores e a mim pela divisão e o ódio que existe há muito tempo em nosso país", afirmou Trump no Twitter.

"Há uma grande raiva em nosso país causada em parte pela informação imprecisa, até mesmo fraudulenta, que a notícia reporta", continuou Trump. "A mídia do Fake News, os verdadeiros Inimigos do Povo, deve parar com a hostilidade aberta e óbvia e relatar as notícias com precisão e justiça".

"Isso fará muito para apagar a chama da ira e indignação em nosso país e para que possamos unir todas as partes em Paz e Harmonia, as Notícias Falsas Devem Terminar!", acrescentou.

* AFP