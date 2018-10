O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o governo vai começar a trabalhar em uma nova reforma tributária após as eleições de meio de mandato no país, que ocorrem em 6 de novembro. Segundo ele, a resolução, que será apresentada nesta semana, vai adicionar 10% aos cortes de impostos de pessoas de renda média, além dos já previstos pelo programa aprovado pela Casa Branca no final de 2017.

Ao conversar com repórteres na Casa Branca, Trump voltou a criticar outras nações por sua relação comercial com os Estados Unidos, defendendo que "tiram vantagem" do país. Além da China, ele mencionou a União Europeia (UE), e disse que deseja o bloco "abra suas fronteiras".

Ele também criticou a caravana de migrantes que tenta cruzar a fronteira do México com os EUA, a qual acusou de ser financiada pela Venezuela. Segundo Trump, no grupo "há pessoas vindas do Oriente Médio e de outros países que não são apropriadas para entrarem, e nós não as deixaremos entrar. Se for preciso, vamos chamar o Exército".