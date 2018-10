O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) tem sido muito agressivo na condução da política monetária "e está cometendo um grande erro".

"O Fed e o Tesouro americano são um problema e não a guerra comercial com a China", disse Trump em entrevista ao programa Fox and Friends da Fox News. Segundo ele, "nós estamos ótimos. Estamos estabelecendo recordes com a economia. Estamos estabelecendo recordes com o desemprego e mais pessoas estão trabalhando hoje".

Trump afirmou ainda que as políticas atingiram a China e "tenho muito mais a fazer", acrescentando que a China viveu muito bem por muito tempo.