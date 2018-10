O presidente americano, Donald Trump, telefonou na noite deste domingo (28) ao presidente eleito Jair Bolsonaro para cumprimentá-lo pela vitória no segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, informou a Casa Branca.

"O presidente Trump ligou para o presidente eleito do Brasil Jair Bolsonaro esta noite para cumprimentá-lo e cumprimentar o povo brasileiro pelas eleições de hoje", declarou em um comunicado a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

"Ambos expressaram um forte compromisso em trabalhar lado a lado para melhorar as vidas das pessoas nos Estados Unidos e no Brasil e, como líderes regionais, nas Américas", afirmou.

Bolsonaro, capitão da reserva do Exército de 63 anos, foi eleito presidente neste domingo, com 55,15% dos votos contra 44,85% para seu adversário, Fernando Haddad, do PT.

Bolsonaro assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2019.

* AFP