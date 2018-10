O presidente Donald Trump declarou que que a Arábia Saudita pode estar por trás do desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi e advertiu que Washington infligiria "severa punição" se isso for verdade.

"Vamos chegar ao fundo disso e haverá uma severa punição", afirmou Trump à CBS, segundo trechos de uma entrevista divulgados neste sábado.

"Neste momento, eles negam e negam veementemente. Poderiam ser eles? Sim.", acrescentou o presidente na entrevista.

* AFP