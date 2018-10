O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou neste domingo, 28, que foram substituídas 3.841 urnas eletrônicas que apresentaram problemas em todo o País, representando 0,74% do total. O boletim foi atualizado às 15h48. Segundo a Corte Eleitoral, em três cidades foi necessário haver votação manual - Cordislândia (MG), Apuí (AM) e Saubara (BA).

Entre o primeiro boletim divulgado pelo tribunal, às 10h, e o atual, houve substituição de 2.929 urnas - no primeiro, a informação era de 912 urnas com problemas.

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram os números de troca das urnas, 731 no primeiro Estado, 490 no segundo e 448 no terceiro. Em termos porcentuais, as trocas foram feitas principalmente em Sergipe (1,52%), Paraná (1,32%) e Rio de Janeiro (1,28%).