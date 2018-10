O ministro Tarcísio Vieira, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou há pouco que o tribunal jamais subestimou os impactos desastrosos de notícias falsas no processo eleitoral.

— Notícias falsas catapultadas por recursos de alta tecnologia, principalmente em campanhas de curta duração — disse durante entrevista coletiva neste domingo na sede do TSE, em Brasília.

Segundo Vieira, o TSE fez esforços para tornar a eleição de 2018 um ambiente fértil para circulação de ideias e destacou a preocupação da corte com as fakes news que questionam a segurança e confiabilidade das urnas eletrônicas.

— TSE está especialmente preocupado com fake news que abalam e colocam desconfiança sobre a votação eletrônica e a justiça eleitoral — disse.

Presente também à coletiva, o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, afirmou que as urnas são seguras e não foram violadas.

— Em todas as urnas havia um lacre e em nenhuma delas ele foi quebrado ou adulterado.

Estão presentes na entrevista na sede do TSE, além da presidente da corte, ministra Rosa Weber, o ministro Tarcísio Vieira e o vice-procurador-geral eleitoral, o ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann; o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sergio Etchegoyen; a ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça; o diretor de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Elzio Vicente da Silva; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Claudio Lamachia.

