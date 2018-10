O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou em seu site uma página para ajudar a esclarecer os eleitores sobre informações falsas, as fake news, que são disseminadas principalmente pelas redes sociais. No entendimento da Justiça Eleitoral, a divulgação de informações corretas, apuradas com rigor e seriedade, é a melhor maneira de enfrentar e combater a desinformação. AO final das explicações, o TSE indica páginas confiáveis com a checagem dos fatos e afirmações. O Projeto Comprova é uma das fontes do tribunal.

Na página, os cidadãos podem ter acesso a informações que desconstroem boatos ou veiculações que buscam confundir os eleitores brasileiros. As postagens também alertam para os riscos da desinformação e orientam o compartilhamento de mensagens com responsabilidade.

O TSE ressalta que tem encaminhado todos os relatos de irregularidades que recebe para verificação em órgãos de investigação, especialmente Ministério Público Eleitoral e Polícia Federal. Segundo a Justiça Eleitoral, até o momento nenhuma ocorrência de violação à segurança do processo de votação ou de apuração foi confirmada ou comprovada.

