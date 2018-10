A Turquia prometeu neste sábado que revelará todos os detalhes sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi, depois que a Arábia Saudita admitiu que ele faleceu no consulado do reino em Istambul.

"A Turquia revelará o que aconteceu. Ninguém deve duvidar disso", afirmou Omer Celik, porta-voz do Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP), informou a agência de notícias Anadolu.

* AFP