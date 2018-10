O consulado saudita em Istambul será inspecionado pelas autoridades turcas nesta segunda-feira no âmbito da investigação sobre o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi, depois que ele entrou no local em 2 de outubro, informou uma fonte diplomática.

A operação acontecerá durante a tarde e será parte do grupo de trabalho formado por Turquia e Arábia Saudita, de acordo com a mesma fonte.

A inspeção foi autorizada na semana passada, mas não aconteceu até agora por uma divergência sobre as modalidades, indicou a imprensa turca.

O jornalista saudita, conhecida por suas críticas ao regime, entrou no dia 2 de outubro no consulado saudita em Istambul para os trâmites burocráticos relativos a seu casamento com uma cidadã turca, Hatice Cengiz.

Desde então, Khashoggi permanece desaparecido.

A Arábia Saudita afirma que o jornalista saiu do consulado, mas as autoridades turcas afirmam o contrário.

Algumas fontes acusam o governo saudita de enviar à Turquia uma unidade de agentes especiais para assassinar Khashoggi.

No fim de semana, uma delegação saudita desembarcou na Turquia para reuniões com autoridades de Ancara, mas nada foi divulgado sobre as conversações.

No domingo, o rei Salman da Arábia Saudita falou por telefone com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a quem reafirmou "a solidez" das relações entre os dois países.

* AFP