A rede social Twitter superou as expectativas no terceiro trimestre, apesar de uma nova diminuição na quantidade de usuários devido ao compromisso assumido pela empresa em cancelar as contas duvidosas.

Graças a uma redução fiscal, o grupo relatou nesta quinta-feira um lucro líquido de 789 milhões de dólares, superior a seu volume de negócios de 758 milhões de dólares.

O lucro por ação chegou a 21 centavos, enquanto os analistas esperavam cerca de 14 centavos.

