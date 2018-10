Jair Bolsonaro e Fernando Haddad devem participar de seis debates no segundo turno

Antes de voltar às urnas para decidir o fututo presidente, os eleitores poderão acompanhar Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) debater seus projetos para o país seis vezes na televisão.

Como no primeiro turno, o encontro de estreia será transmitido pela Band e está marcado para esta quinta-feira (11). O último debate do segundo ocorrerá na TV Globo em 26 de outubro e marca o encerramento da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, dois dias antes da votação.

A seguir, confira o calendário dos debates na televisão:

Quinta-feira, 11 de outubro

Às 22h, na TV Band

Domingo, 14 de outubro

Às 18h, na TV Gazeta/Estadão

Segunda-feira, 15 de outubro

Às 22h, na RedeTV!/IstoÉ

Quarta-feira, 17 de outubro

Horário a confirmar, no SBT/Folha

Domingo, 21 de outubro

Às 22h, na Record

Sexta-feira, 26 de outubro

Às 21h30min, na Rede Globo

Leia todas as notícias sobre as Eleições 2018