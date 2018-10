O governador eleito de Santa Catarina, Comandante Moisés (PSL), venceu em todas as dez maiores cidades do Estado. Ao todo, o bombeiro reformado recebeu 71,06% dos votos válidos, o adversário, Gelson Merisio (PSD), teve 28,91%. Dos votos totais, foram 3,60% em branco e 8,13% nulos.

Em diversas cidades houveram comemorações nas ruas. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do mesmo partido do Comandante Moisés, também saiu vitorioso em todas as cidades pólo do Estado. Santa Catarina foi, proporcionalmente, a segunda unidade federativa que mais deu votos ao militar reformado. Foram 75,92% dos votos válidos do eleitorado catarinense.

Confira no mapa os votos válidos nas sete cidades-pólo regionais – Florianópolis, Joinville, Blumenau, Itajaí, Chapecó, Criciúma, Lages:

(Clique no ícone para ver quantos votos cada candidato recebeu.)

Em Florianópolis, o Comandante Moisés já havia vencido no primeiro turno com 30,4% dos votos válidos. Ele também havia vencido em Criciúma (36,8% dos votos válidos), em Itajaí (36,7%), em Blumenau (38,9%) e em Joinville (39,2%).

O candidato derrotado, Gelson Merisio, havia vencido em Chapecó com 42,73% dos votos válidos e em Lages (43,53%). Na cidade da Serra, ele perdeu votos.

