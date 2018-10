As vendas em supermercados apresentaram alta real de 0,47% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Na comparação com agosto, as vendas caíram 0,05% em termos reais.

No acumulado de janeiro a setembro, o crescimento real foi de 1,92% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A Abras considerou que o resultado está abaixo das expectativas da entidade, que projeta crescimento de 2,53% para as vendas reais no acumulado de 2018.

"Nos últimos meses, o consumidor se manteve receoso com o cenário econômico e político do País, a nossa perspectiva é que isso melhore gradativamente passadas as eleições", comentou João Sanzovo Neto, presidente da Abras.