A vereadora Josefa Eliana da Silva Bezerra, do PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, foi presa em flagrante, no início da tarde deste domingo (28) em Santana do Ipanema - município a 206 km de Maceió, distribuindo lanches e brindes a eleitores com adesivos do candidato à Presidência da República, Fernando Haddad (PT), próximo a uma seção eleitoral do município.

A prisão foi feita pelo promotor de Justiça Luiz Tenório, que após receber a denúncia, dirigiu-se ao local e constatou que a vereadora do partido de Bolsonaro estava com um veículo repleto de adesivos de Fernando Haddad.

— Diante do flagrante, a vereadora foi encaminhada à delegacia da cidade — informou o promotor, por meio de assessoria.

Um inquérito foi instaurado para saber se a vereadora estava praticando suposta compra de votos.

Em nota, o Ministério Público Estadual informou que o promotor que efetuou a prisão não pode afirmar nada por enquanto, para não emitir juízo de valor.

"A instauração do inquérito já foi solicitada por ele, exatamente para que sejam apuradas as circunstâncias do ocorrido", informou o órgão, por meio de assessoria.

Foto: Ascom / MPE