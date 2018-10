A Via Varejo encerrou o terceiro trimestre de 2018 com prejuízo de R$ 79 milhões, saindo de lucro líquido de R$ 46 milhões um ano antes. A receita líquida da varejista que atua sob as marcas Ponto Frio, Casas Bahia, Extra e Bartira, somou R$ 6,377 bilhões no período, 4,4% maior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado - excluindo as outras receitas e despesas operacionais - ficou em R$ 161 milhões, uma queda de 61,6% sobre o terceiro trimestre de 2017, com margem de 2,5%, ante 6,9% há um ano.

"Por conta de um desempenho em vendas abaixo do esperado no trimestre anterior e a continuidade de uma demanda mais fraca no período pós-Copa, enfrentamos um ambiente mais competitivo", explica a mensagem da administração que acompanha o balanço.

A companhia pondera ainda que impactaram os resultados do trimestre as menores penetrações de crediário e serviços e ocorreram mudanças em sistemas críticos. "Uma vez superado o processo natural de curva de adoção e aprendizado, acreditamos que essa decisão estratégica trará evoluções significativas em produtividade e na experiência dos nossos clientes", continua a mensagem, destacando novo sistema de vendas, novos aplicativos para o consumidor e também para os vendedores, e parcerias de negócio (Airfox e Getnet).