Neste domingo (28), depois de votar para decidir o Presidente da República e o governador de Santa Catarina, os eleitores de Vidal Ramos, no Vale do Itajaí, também vão escolher o novo prefeito do município. A eleição suplementar em conjunto com o segundo turno foi instituída em outras 20 cidades brasileiras.

Os dois postulantes ao cargo em Vidal Ramos são Helmut Stoltenberg, com Nego Souza como vice (coligação PP, PT e MDB), e Nabor José Schmitz e Ambrosio Rubick de vice (PSD).

Cassação de reeleitos em 2016

Em 28 de junho de 2018, o então presidente do TSE, Ministro Luiz Fux, autorizou a realização de eleições suplementares no município de Vidal Ramos (SC), concomitantemente com o 2º turno das eleições gerais de 2018, no dia 28 de outubro.

Laércio da Cruz e Helmut Stoltenberg, reeleitos prefeito e vice-prefeito em 2016, foram condenados em primeira instância em razão da extrapolação, no primeiro semestre do ano da eleição, da média de gastos prevista legalmente, relativos à publicidade institucional realizada durante sua administração.

Porém, foram condenados em primeira instância na Justiça Eleitoral por terem extrapolado, no primeiro semestre do ano da eleição, os gastos relativos à publicidade institucional. Foi determinada também a cassação dos registros de candidatura e inelegibilidade pelo período de oito anos, por abuso de poder político e econômico.

Na segunda instância os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) decidiram afastar a inelegibilidade do vice-prefeito Stoltenberg, que agora é candidato.

Os candidatos eleitos encaminharam recurso à última instância da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral concedeu um mandado de segurança para que eles assumissem os cargos até o julgamento e publicação dos embargos de declaração interpostos no TRE-SC.

Após a rejeição dos embargos e de um pedido de prorrogação de liminar, o TRE-SC determinou a realização de novas eleições, o que foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE estabeleceu o dia do 2º turno das eleições gerais (28 de outubro) para as eleições suplementares no município de Vidal Ramos.

