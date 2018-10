Após recentes manifestações de xenofobia no leste da Alemanha, dezenas de milhares de pessoas se manifestaram no centro de Berlim, neste sábado (13), para protestar contra o ódio e o racismo.

Pelo menos 150 mil manifestantes participaram da passeata, afirmou o coletivo #unteilbar (indivisível), que havia anunciado que esperava a participação de 40 mil participantes. A polícia de Berlim não forneceu números oficiais.



— Isso já é um sucesso — disse a porta-voz Theresa Hartmann.

Manifestantes seguraram cartazes com palavras de ordem Foto: John MACDOUGALL / AFP

"Diga alto, diga claramente, somos todos indivisíveis!", cantaram os participantes que desfilaram sob sol intenso e temperaturas de verão no centro da capital, antes de chegarem ao famoso portão de Brandemburgo. Frases como "Não há lugar para os nazistas", "O resgate no mar não é um crime", "Mais amor, menos ódio" podiam ser lidas nos cartazes.



O coletivo #unteilbar, formado por várias ONGs, artistas e personalidades, já havia reunido, uma semana antes, milhares de pessoas nas ruas de Hamburgo e Munique. Também estavam presentes sindicatos e organizações religiosas, instituições de caridade e representantes políticos da esquerda.

Sob o slogan "Para uma sociedade livre e aberta! Contra a exclusão, a solidariedade", os manifestantes protestaram em particular contra o racismo e para chamar a atenção para o perigo da ascensão da extrema-direita no país.



O partido anti-imigração Alternative for Germany (AfD) construiu seu sucesso alimentando o medo dos alemães após a chegada de 1 milhão de refugiados entre 2015 e 2016 ao país. No final de agosto, uma manifestação de simpatizantes da extrema direita acabou se tornando uma "caçada" no exterior nas ruas da cidade de Chemnitz (leste).

