Correnteza nas ruas, casas alagadas e carros levados pela água foram algumas das situações presenciadas por moradores de municípios catarinenses localizados no Oeste e Serra do Estado na noite desta terça-feira (9), após um temporal atingir as regiões.

O caso mais grave aconteceu em Lacerdópolis, quando uma idosa morreu após a residência onde ela estava ser tomada pela água.

Móveis da casa onde a mulher de 62 estava foi levado pela água de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Foto: Éder Luiz / Divulgação

Capinzal

Pelo menos oito pessoas ficaram desabrigadas e dez desalojadas no município de Capinzal. Os desabrigados foram reunidos em um hotel de acordo com a Defesa Civil. Já as três famílias desalojadas, ficaram na casa de parentes. Ao todo, por volta de cem pessoas foram prejudicadas pelo alagamento. Os bairros Maximiliano Toaldo, Poente do Sol, São Luiz, Vila Anchieta, Jardim da Serra, Parizotto e Centro foram os mais atingidos segundo o órgão.

Casas e estabelecimentos comerciais ficaram inundadas após um córrego transbordar. Conforme informado pela Defesa Civil, a galeria não teria dado conta da vazão de água, excedendo a capacidade do rio, após o município ter sido atingido por uma forte chuva em um curto espaço de tempo. Além dos alagamentos, o temporal também causou deslizamentos e queda de árvores.

Zortea

No município Zortea, também no Oeste, residências ficarem alagadas após um córrego ter transbordado, atingindo uma área considerada de risco conforme informações da Defesa Civil. Apesar da inundação, não houve registro de desabrigados.

Além das casas danificadas, cinco veículos foram levados pela enxurrada. Uma ponte ficou comprometida, e parte da cidade ficou sem energia elétrica durante a noite.

Nesta manhã será feito o levantamento final dos danos causados pela chuva. Durante a tarde desta quarta, está agendada uma reunião na prefeitura municipal de acordo com o órgão.

Automóveis foram levados pela correnteza durante a enxurrada Foto: Defesa Civil / Divulgação

Foto: Defesa Civil / Divulgação

Foto: Defesa Civil / Divulgação

Campos Novos

Tempestades e alagamentos foram registradas também nas localidades de Barra do Leão e Linha Galdino, no interior do município de Campos Novos, na Serra catarinense.

Moradores afirmaram que o temporal causou danos em aviários, resultando na morte de aves. Os danos gerais estão sendo apurados pela Defesa Civil do município.

