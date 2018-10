A campanha do candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, divulgou vídeo, nesta quarta-feira (17), onde uma criança atira contra os pais. O material é uma referência ao projeto de Jair Bolsonaro (PSL), de flexibilizar o porte de armas para a população. O vídeo foi compartilhado pelos perfis oficiais no Twitter de Haddad e de sua vice na chapa, Manuela D'Ávila.

No vídeo, um casal aparece tomando café da manhã. Em seguida, o pai chama a criança, que estava brincando, para a refeição. O menino corta o caminho até a mesa e vai até um dos quartos, onde encontra uma pistola na gaveta. Ele pega a arma e vai ao encontro dos pais, que se assustam com o ato. A mãe pede calma e vai em direção a criança. A imagem é cortada por uma tela preta no momento do disparo.

Logo após essa ação, a frase "É melhor Jair se acostumando? Vote pela vida. Haddad 13". A frase "É melhor Jair se acostumando?" é uma referência a uma das frases de efeito utilizadas pelos apoiadores de Bolsonaro.

