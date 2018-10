A Justiça Eleitoral decretou a prisão de um eleitor que filmou a urna eletrônica, afirmou que ela estava fraudada e empurrou uma mesária que tentou impedi-lo de registrar o voto. A situação ocorreu em um colégio eleitoral de Belém, no Pará. As informações são do portal G1.

Nas imagens, é possível ver a tela da urna mostrando a opção de voto para governador, o número 17 e a mensagem de "voto nulo". Isso ocorre porque, no Pará, não há candidato para governador com o número 17.

Ao achar que a urna estava fraudada, o eleitor fez o vídeo e ainda filmou outros eleitores na fila afirmando que "estão falsificando as urnas, 17 está aparecendo nulo". O eleitor diz que estava tentando votar para presidente.

Diante da cena, a supervisora da mesa alertou o eleitor que é proibido registrar o voto, e foi empurrada. A Polícia Militar foi acionada, mas o homem se apresentou como PM da reserva e não foi preso por motivos hierárquicos, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

A juíza da 97ª Zona Eleitoral, Ana Patrícia Mendes, determinou a busca do eleitor para que ele seja autuado em flagrante. O TRE informou ainda que, caso a prisão não seja realizada em 24 horas, um inquérito será instaurado com as informações dos acontecimentos que foram registrados em ata.