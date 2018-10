O candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad, usou suas redes sociais para agradecer o voto declarado da ex-ministra e líder da Rede, Marina Silva. "O voto de Marina Silva me honra por tudo que ela representa e pelas causas que defende. Nossa convivência como ministros foi extremamente produtiva e até hoje compartilhamos amizades de brasileiros devotados à causa pública. Esse reencontro democrático me enche de orgulho", escreveu Haddad, no Twitter, nesta segunda-feira, 22.

Também nesta segunda-feira, Marina Silva anunciou "voto crítico" em Haddad no segundo turno da eleição. Entretanto, o apoio da ex-ministro veio carregado de muitas ponderações e críticas aos petistas. "Darei um voto crítico e farei oposição democrática a uma pessoa que, 'pelo menos' e ainda bem, não prega a extinção dos direitos dos índios, a discriminação das minorias, a repressão aos movimentos, o aviltamento ainda maior das mulheres, negros e pobres, o fim da base legal e das estruturas da proteção ambiental, que é o professor Fernando Haddad", disse Marina, afastando qualquer possibilidade de voto em Jair Bolsonaro, candidato do PSL na disputa contra Haddad.