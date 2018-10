A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta segunda-feira, após uma sessão marcada por viradas abruptas que refletiram a preocupação dos investidores pelas perspectivas das empresas americanas.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,99%, a 24.442,92 unidades, o tecnológico Nasdaq caiu 1,63%, a 7.050,29 unidades, e o S&P 500 caiu 0,66%, a 2.641,25.

Os três indicadores tinham iniciado a sessão em terreno positivo, com o mercado tentando se recuperar depois de várias sessões difíceis: desde o começo do mês, o Nasdaq recuou 12,4%, o S&P, 9,4%, e o Dow Jones, 7,6%.

"Este aumento da volatilidade já não é exceção, mas se tornou norma", disse Art Hogan da B. Riley FBR.

"Do ponto de vista técnico, os investidores querem ver mais claramente que a queda alcançou um piso" antes de retornar ao mercado, disse Karl Haeling, da LBBW.

"Os investidores estão preocupados com os resultados corporativos, se preocupam que as tensões comerciais aumentem seus custos e, portanto, reduzam as margens, e temem o impacto de uma desaceleração no crescimento", acrescentou.

* AFP