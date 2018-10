Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira pelo segundo dia seguido, em um clima de volatilidade despertado pela preocupação com o rendimento crescente dos títulos do Tesouro americano e com as guerras comerciais.

O índice industrial Dow Jones cedeu 2,13%, a 5.052,22 unidades, segundo dados provisórios do fechamento. O tecnológico Nasdaq recuou 1,25%, a 7.329,06 unidades, e o S&P 500 perdeu 2,06%, a 2.728,33 unidades.

* AFP