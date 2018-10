As ações de Wall Street subiram bastante pela segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira, aliviando os prejuízos de um mês complicado.

O índice industrial Dow Jones avançou 1%, a 25.115,76 unidades, enquanto o S&P 500 subiu 1,1%, a 2.711,73, e o tecnológico Nasdaq, 2%, a 7.305,90.

A disparada incluiu a maioria dos setores industriais, especialmente as empresas financeiras e de tecnologia. No entanto, ele não reduziu significativamente as perdas do mês, que deixou o S&P 500 com uma queda de quase 7% em outubro.

"Para os crentes na sazonalidade do mercado de ações, outubro não decepcionou: as ações sofreram uma das piores perdas desde a crise financeira global", disse à AFP Nathan Thooft, diretor administrativo da Manulife Asset Management.

"O mês estava cheio de truques e pesadelos, mas parece estar terminando com um presente", analisou.

As ações estão sob pressão devido a vários fatores, incluindo preocupações com o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, as consequências da guerra comercial e, mais recentemente, uma possível tomada de poder pelos democratas no Congresso americano nas eleições de meio de mandato da próxima semana.

* AFP