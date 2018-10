O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Nova York, John Williams, disse esperar que as taxas de juros do Fed voltem ao chamado nível neutro "no próximo ano ou depois".

Assim que as taxas atingirem a neutralidade, o Fed estará bem posicionado para responder a surpresas - seja inflacionária ou uma desaceleração da economia - que possam exigir a elevação ou redução de juros.

"Minha visão é a de que nossa trajetória está nos levando de volta para taxas de juros normais, ou taxas de juros neutras, relativamente rápido, no próximo ano ou depois", disse Williams a repórteres durante conferência em Nusa Dua, na ilha indonésia de Bali.

"No meu ponto de vista, a coisa mais importante que podemos fazer é ficarmos bem posicionados para que o que vier", disse Williams, que é membro votante nas reuniões de política monetária do Fed este ano. "Se precisarmos elevar juros mais do que se esperava, poderemos fazê-lo de maneira razoável. Se a economia desacelerar, poderemos nos ajustar a isso." Fonte: Dow Jones Newswires.