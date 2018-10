O candidato do PSC para o governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, chegou por volta das 8h50min para votar no Grajaú Country Club, zona norte do RJ, onde votam 2,8 mil eleitores. Ele foi acompanhado da esposa e dos filhos.

Os candidatos que disputam o segundo turno das eleições do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) e Eduardo Paes (DEM), votaram na manhã deste domingo na capital fluminense. Witzel, chegou por volta das 8h50min para votar no Grajaú Country Club, zona norte do RJ, onde votam 2,8 mil eleitores. Ele foi acompanhado da esposa e dos filhos.

O ex-juiz federal lidera as pesquisas para o governo do RJ. No primeiro turno, recebeu 41% dos votos válidos. Após o voto, disse estar confiante, apesar da pesquisa Datafolha de sábado (27) apontar para um empate técnico no limite da margem de erro entre ele e Eduardo Paes, do DEM. Witzel aparece com 53% dos cotos válidos contra 47% de Paes. A diferença entre os dois caiu 8 pontos percebtuais desde o dia 17 de outubro.

No levantamento do Ibope divulgado sábado, no entanto, ele ainda permanece à frente de Paes: 54% contra 46%.

— A expectativa é a mesma de sempre: a vitória. Eu vi nos abraços dos jovens a esperança deles. Os pais estavam levando seus filhos para dar um abraço. Isso é muito significativo porque mostra que a política volta a contagiar as emoções e dar novamente esperança — disse o candidato.

Na entrada da seção de votação, Witzel foi recebido por eleitores que o abraçaram e disseram votar nele. O candidato chegou sem nenhum esquema especial de segurança. Estava apenas acompanhado da família e de colegas do partido.

O adversário dele, Eduardo Paes (DEM), ex-prefeito da Capital, também votou por volta das 9h25min, no Gávea Golf Club, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Estava acompanhado da mulher, de seus dois filhos e do candidato a vice na chapa, Comandante Bittencourt.

Paes estava confiante na virada, após divulgação da última pesquisa Datafolha, de sábado, que indica empate técnico com Witzel no limite da margem de erro. No primeiro turno, Paes fez 19,56% dos votos no Rio de Janeiro e angariou apoio de artistas e personalidades cariocas neste segundo turno.

— Estou animado. As pesquisas mostraram que a nossa curva é ascendente, e a do adversário é descendente — disse antes de votar.

Ambos os candidatos pretendem acompanhar a apuração na Barra da Tijuca, bairro nobre da zona Oeste do Rio de Janeiro. A festa e o pronunciamento do vencedor também está programado para ocorrer no bairro.

Estão aptos a votar no Estado do Rio de Janeiro 12.408.340 eleitores, dos quais mais de um terço, 4,89 milhões, vivem na Capital fluminense, segundo maior colégio eleitoral do país, atrás apenas do município de São Paulo.

Até às 12h foram substituídas 280 urnas eletrônicas em todo o Estado, metade na Capital do Rio de Janeiro.

