O site de vídeos YouTube caiu em todo o mundo na noite desta terça-feira (16), de acordo com um anúncio feito pela própria plataforma. Ao acessar as páginas, os usuários deparam com erros 503 e 500, além de mensagens com códigos.

De acordo com a página oficial de desenvolvimento da plataforma, tanto o site YouTube quanto as plataformas YouTube TV (para smart TVs) e YouTube Music (aplicativo de vídeos de música para Android e iOS) estão fora do ar.

"Estamos trabalhando para resolver isso e vamos informar vocês assim que estiver fixado", afirmou a plataforma no Twitter.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated. — Team YouTube (@TeamYouTube) 17 de outubro de 2018

No Brasil, o termo YouTube rapidamente entrou nos trending topics do Twitter, com 126 mil postagens sobre o tema em uma hora.

35 minutos sem Youtube

Pais percebem que seus filhos não eram focas de verdade depois que eles param de fazer aquele barulho a todo momento. Webcelebridades saem nas ruas peladas e sem rumo com lagrimas nos olhos ao pensar nos anos sem fgts — NaoSalvo (@naosalvo) 17 de outubro de 2018

O YouTube tá fora do ar. A ditadura começou e eu ainda nem mobiliei o meu bueiro pic.twitter.com/RxcV2TLYHL — rangel (@geisonrangel04) 17 de outubro de 2018

o youtube ta fora do ar meu deus esse nao eh o meu mundo pic.twitter.com/a9LpgXoS7Q — Séries Brasil (@SeriesBrasil) 17 de outubro de 2018

então é isso?

O YouTube está fora do ar?



E AGORA ONDE VOU PASSAR HORAS VENDO TEORIAS SOBRE AVENGERS 4, A VOLTA DO MICHAEL JACKSON E SOBRE A DATA LIMITE DE CHICO XAVIER? E ONDE EU VOU RIR VENDO MEMES E PASSAR 1H VENDO O REI DO GADO RODAR ENTRE OS BOIS QUANDO EU ESTIVER ENTEDIADO? pic.twitter.com/rZZ8P6EFzR — Amorim (@Amoriim_paulo22) 17 de outubro de 2018

a sensação de ver o youtube fora do ar é parecida com a de quando faltava água na escola. você até tava querendo entrar, mas tá aliviado porque vai poder só ir dormir sem culpa. — lucas vinícius (@lucasinutilismo) 17 de outubro de 2018

O YouTube fora do ar é o primeiro sinal do apocalipse. pic.twitter.com/2Np0JWb7EY — Alisson Silva (@alissonfull) 17 de outubro de 2018

A cada 10 minutos de Youtube fora do ar eu perco 220 reais. Bruno vai ficar sem salário esse mês. #YouTubeDOWN — Felipe Neto (@felipeneto) 17 de outubro de 2018

O YouTube tá fora do ar amores a ditadura tá chegando que medo pic.twitter.com/dMrLTYBreK — mrcus (@musodosite) 17 de outubro de 2018

#YouTubeDOWN se cayó YouTube y yo descubrí gente en mi casa pic.twitter.com/5qKmp4xBG9 — Maxi (@CMBurguitos) 17 de outubro de 2018

o youtube caiu nunca achei que o apocalipse começaria pela internet — ciclope (@craiskc) 17 de outubro de 2018

me trying to figure out what to do now since youtube is down #YouTubeDOWN pic.twitter.com/ca2CeiPiRZ — #1 better off stan (@thotforbutera) 17 de outubro de 2018