O terceiro debate deste segundo turno entre os candidatos para o governo de Minas Gerais, nesta terça-feira, 23, foi marcado pela ausência do postulante do partido Novo e líder nas pesquisas de intenção de voto, Romeu Zema. Com isso, a TV Alterosa, afiliada do SBT, realizou uma entrevista com o outro candidato, Antonio Anastasia, do PSDB.

Romeu Zema, que já vinha participando de todos os debates realizados até esta terça-feira, alegou que aumentaria as agendas de "corpo a corpo" nesta reta final. "Nesta última semana de campanha ampliarei o contato direto com os eleitores através de visitas e reuniões nas diversas regiões de nosso Estado", afirmou, por meio de nota.

O candidato do Novo também cancelou a presença no debate da Rádio CBN, marcado para esta quarta-feira, 24. No entanto, Zema disse que estará presente no debate promovido pela Rede Globo, na quinta-feira, 25.

Sem Zema, Anastasia aproveitou o espaço para criticar a ausência do adversário. "Quando a lei não o permitia participar de debates, ele fez movimentação para participar. Agora que a lei permite, ele não vem. É mais uma contradição. Eu venho mostrando as contradições da trajetória e dos planos de governo dele", afirmou o candidato do PSDB.