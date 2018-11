Ao menos 14 civis morreram neste sábado (3) em ataques aéreos da coalizão internacional antiextremista, liderada pelos Estados Unidos, contra o último reduto do grupo Estado Islâmico (EI) no leste da Síria, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

"Catorze civis, incluindo cinco crianças, morreram em bombardeios da coalizão contra as localidades de Hajin, Sussa e Al-Shaafa", no último reduto do EI na província de Deir Ezzor (leste), disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

* AFP