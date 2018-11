Uma das caixas-pretas do avião da companhia indonésia Lion Air que caiu no mar na segunda-feira com 189 pessoas a bordo foi encontrada, anunciou nesta quinta-feira o Comitê Nacional de Segurança dos Transportes.

"Encontramos uma das caixas-pretas. Não sabemos se é a FDR (que registra os parâmetros de voo) ou a CVR (que registra os sons dentro da cabine", afirmou o diretor do Comitê, Soerjanto Tjahjono.

* AFP