O deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), futuro chefe da Casa Civil, disse hoje que passará o feriado trabalhando. Segundo ele, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) assinou nesta sexta-feira (2) a nomeação de 24 pessoas que trabalharão na transição, que começa terça-feira (6). Pela lei, o eleito pode nomear até 50 pessoas, mas ele não quis antecipar os nomes dos já escolhidos.

Bolsonaro se reúne com Temer na quarta-feira para tratar da transição

— Na segunda-feira, vocês vão ver no Diário Oficial — disse, com uma pasta debaixo do braço onde, segundo ele, estava a lista com os primeiros indicados. Nove dos nomes foram revelados pelo site G1 na quarta-feira.

Até agora, Onyx foi o único assessor próximo do futuro presidente a encontrar com representantes do atual governo. Ele esteve com o atual titular da Casa Civil, Eliseu Padilha, para combinar a transição.

A equipe de Bolsonaro ficará sediada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O local já funcionou inclusive como sede do governo, durante o mandato do ex-presidente Lula, quando o Palácio do Planalto estava em obras.

