Uma jovem foi encontrada morta na noite de terça-feira (30), no município de Araranguá, no Sul de Santa Catarina. O corpo foi localizado na esquina das ruas Manoel Veríssimo Soares e Marcelo Todeschini, por volta das 23h30min.

A vítima, de 26 anos, teria sido morta a pedradas e a golpes de faca conforme informado pela Polícia Militar de Araranguá. No corpo, haviam marcas de facadas no tórax e no pescoço, o que teria causado a morte da jovem.

Também foi constatado que os ferimentos seriam recentes, ou seja, a vítima teria sido morta pouco tempo antes de ter sido localizada pela Polícia Militar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município.

