Uma equipe da Capitania dos Portos encontrou o corpo de um homem em alto mar na altura da praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú, no final da manhã desta sexta-feira. Localizado em mar aberto e levado até a orla, o corpo foi resgatado por bombeiros do 13º Batalhão, de Balneário, e levado ao Instituto Geral de Perícias (IGP) da cidade.

A suspeita é de que o homem possa ser Jorge Quintana, de 50 anos, que estava desaparecido desde o dia 27 de outubro depois de entrar no mar com um stand-up na praia central de Bombinhas, distante cerca de 20 quilômetros de Balneário Camboriú. Além do IGP, a Polícia Civil também esteve no local.

O IGP recolheu o corpo e terá que possivelmente fazer exame de DNA para confirmar a identidade da vítima, que ficou seis dias em alto mar. A família do desaparecido também foi avisada na tentativa de fazer o reconhecimento pela vestimenta. Até este momento, nenhum familiar apareceu no IGP de Balneário Camboriú.

Quando resolveu entrar na água de stand-up, por volta das 20h do último sábado (27), fortes ventos no litoral provocados pela passagem de um ciclone extratropical deixavam o mar agitado e desaconselhavam a entrada de embarcações ou pessoas no litoral catarinense.

Durante a semana, as buscas se concentraram tanto em alto mar como em terra, nos costões que margeiam a orla entre Bombinhas e Itajaí. Além de um barco, as equipes contaram ainda com o apoio do helicóptero Arcanjo, dos Bombeiros.