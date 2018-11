Alagamentos em locais pontuais e granizo estão previstos para este sábado (3) em pelo menos dez municípios localizados no Oeste de Santa Catarina. No Vale do Itajaí, também há a possibilidade de inundação em pontos isolados de municípios da região. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta nesta manhã notificando os moradores a respeito desta condição climática.

Estão previstos alagamentos pontuais em Ipumirim e São Miguel do Oeste. Já a possibilidade de Granizo está sendo prevista para Xanxerê, Ipuaçu, Bom Jesus, Ouro Verde e Faxinal dos Guedes. Pode haver alagamento e granizo nos municípios de Itá, Arabutã e Seara. No Vale do Itajaí, em Blumenau e Pomerode também pode haver alagamentos pontuais durante a tarde.

A previsão de temporal, no entanto, se estende por todas as regiões do Estado. Ao longo deste sábado, a Defesa Civil alerta para tempestade — considerada pelo órgão como moderada — também para o Meio-Oeste, Planalto Norte, Litoral Norte e Grande Florianópolis. A previsão é de pancadas de chuva com raios, chance de granizo e rajadas de vento acima de 60 km/h.

Tempo aberto

O domingo deve ser de sol em todas as regiões do Estado. A nebulosidade, no entanto, irá aparecer de forma expressiva deixando o céu encoberto sobretudo pela manhã conforme informações do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram).

No Litoral Norte, as temperaturas devem ficar entre 20°C e 25°C. Na Grande Florianópolis, deve variar entre 19°C e 24°C. No Vale do Itajaí, a variação deve ficar entre 14°C e 25°C. As temperaturas no Litoral Sul devem ficar entre 14°C e 26°C e no Oeste, entre 15°C e 28°C.

