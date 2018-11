A ordem para assassinar o jornalista saudita Jamal Khashoggi veio dos "mais altos níveis" do governo em Riad, declarou nesta sexta-feira o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em artigo publicado no Washington Post.

"Sabemos que os executores estão entre os 18 suspeitos detidos na Arábia Saudita, e também sabemos que estes indivíduos vieram (à Turquia) para cumprir uma ordem: matem Khashoggi e partam".

"Finalmente, sabemos que a ordem para matar Khashoggi veio dos mais altos níveis do governo saudita", declarou Erdogan.

Mas o líder turco isentou o rei Salman de qualquer responsabilidade sobre o crime.

"Gostaria de enfatizar que Turquia e Arábia Saudita têm relações amistosas e não acredito, por um só segundo, que o rei Salman, guardião das santas mesquitas, ordenou o golpe contra Khashoggi".

O assassinato do jornalista, crítico do regime em Riad e colaborador do Washington Post, manchou a imagem do reino sunita, em particular a do príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, que exerce o poder de fato.

Jamal Khashoggi foi assassinado no dia 2 de outubro dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, onde foi tratar dos papéis para seu casamento com uma turca.

* AFP