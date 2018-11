O juiz da Operação Lava Jato em Brasília, Vallisney de Souza Oliveira, titular da 10ª Vara Federal, elogiou a escolha do colega Sergio Moro para o cargo de ministro da Justiça no futuro governo do presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL). Ele afirmou que espera que Moro seja indicado como futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Ótimo nome. Tem todos os méritos para o cargo. Excelente juiz, bastante conhecedor do sistema penal brasileiro, doutor em Direito Constitucional. Espero vê-lo mais adiante também no nosso Supremo Tribunal Federal".

Oliveira também é responsável por operações como Cui Bono, Sépsis, Zelotes, Greenfield e Janus, que também envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso em Curitiba por Moro. O juiz de Brasília, por sua vez, decretou a prisão de nomes como os ex-presidentes da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (RJ) e Henrique Eduardo Alves (RN), e do ex-ministro Geddel Vieira Lima, todos do MDB.